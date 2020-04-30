ابداعات
احكي يا قهرزاد".. العلاج بالكفتة (فيديو)
تحت عنوان "احكي يا قهرزاد.. علاج الكفتة" جاءت حلقة جديدة ضمن سلسلة تعيد إنتاج (ألف ليلة وليلة) بطريقة ساخرة.
وتناولت الحلقة، الفساد الذي يدور في تلك البلاد" بلاد الشلولو" الأرض التي خرج منها العلماء والفقهاء والشعراء إلى كل الأنحاء.
وفي الحلقة كاد "قهريار" أن يطيح برأس "قهرزاد" لكنها وبذكائها المعتاد بادرت بحكاية عن الفساد في البلاد التي تسلط عليها حاكم شديد" الغباء" كما وصفه قهريار.
وسردت قهرزاد، حكايات البلاد التي أنجبت العلماء والمفكرين والمبدعين والشعراء، الذين انتشروا في جميع الأرجاء.
وحكت قهرزاد عن " حفنة من المجرمين" اصطحبت والي البلاد وزينت له أعماله وروجت له وذهبت بعيدا في ذلك، حتى أنها روجت لعلاج أمراض خطيرة و"بالكفتة" فقط.
المصدر
الجزيرة مباشر
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