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"أفيقوا يا عرب".. شاعر مصري يدعو للوحدة ضد صفقة القرن (فيديو)
أعاد الشاعر المصري الشاب مالك الصغير نشر قصيدته "فوقوا (أفيقوا) يا عرب ويلا نتوحد"، رفضًا للخطة الأمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".
ويدعو الشاعر، العرب إلى الوحدة في وجه الظلم والعدوان ومواجهة التفرقة بين الشعوب العربية وبين أبناء الشعب الواحد.
وتواجه صفقة القرن، رفضًا في عموم فلسطين، إذ أعلنت مختلف الفصائل رفضها لمضمون الخطة الأمريكية وخرجت حشود في مسيرات تنديد بالخطة الأمريكية، كما قوبلت الخطة برفض عام في الشارع العربي، وبردود فعل دولية وإقليمية متباينة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، أبرز ما جاء فيها أن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ودولة فلسطينية جديدة، معتبرا أن خطته تمثل خطوة كبيرة نحو السلام.
المصدر
الجزيرة مباشر
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