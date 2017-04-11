قناعات إبراهيم منير
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا في صيغة رسالة إلي القمة العربية التي انعقدت مؤخرا في الأردن، لاقى البيان انتقادات كثيرة، دفعت الإخوان لإصدار بيان آخر مع نهاية أعمال القمة تراجعت خلاله -ضمنيا -عن فحوى ما جاء في البيان الأول، ولم تكتف الجماعة بذلك، بل قدمت اعتذارا واضحا وصريحا على لسان متحدثها الرسمي الدكتور طلعت فهمي، معترفا بالخطأ ومن ثم الاعتذار عما ورد في "بيان الجماعة للقمة العربية".
إلى هنا كان من المفترض أن يكون الأمر قد انتهى، وكفى الله الإخوان شر البيانات، إلا أن الأستاذ إبراهيم منير -القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين-رأي ضرورة أن يصدر بيانا آخر يوم الأحد 9 أبريل تحت عنوان "الكلمة الأولى والأخيرة حول رسالة الإخوان للقمة العربية"، ليوضح من خلاله عدة أمور رأي ضرورة توضيحها رغم انتهاء الأمر منذ أسبوع أو يزيد.
توقيع البيان باسمه قد يكشف لنا حجم ما لاقى "بيان القمة" من انتقادات داخلية
بيان الأستاذ منير لم يكن يسجل مواقف محددة قدر ما يكشف عن رؤية الرجل وقناعاته تجاه بعض القضايا، فإن كان منير قد انصاع لتراجع الإخوان عن بيان القمة العربية إلا أنه ما يزال متمسكا برؤيته التي أوردها في البيان إياه.
في هذا الإطار أود أن أسجل عدة ملاحظات تعقيبا على ما أورده الأستاذ إبراهيم منير في بيانه الأخير والذي يكشف بعض قناعاته:
1-توقيع الأستاذ منير البيان باسمه وليس باسم جماعة الإخوان المسلمين، يكشف إدراكه عدم توافق الكثير من الإخوان المسلمين أفرادا أو قيادات مع ما سيطرحه في هذا البيان، وهو أمر يحسب للرجل، أن يتحمل وحده تبعات قناعاته التي قد تكون محل خلاف داخل الجماعة ذاتها.
كما أن توقيع البيان باسمه قد يكشف لنا حجم ما لاقى "بيان القمة" من انتقادات داخلية، أراد منير أن يتحملها وحده ويعمل على تفنيدها من وجهة نظره، الأمر الذي يؤكد أنه كان صاحب البيان بما أحدثه من لغط، برغم أن الجماعة في اعتذارها -على لسان المتحدث باسمها-لم تحمل البيان لشخص محدد، واعتبرته بيان الجماعة كلها ثم تراجعت عنه.
لا يجوز اختزال "جماعة" في شخص "مسئول"، لا سيما أن من بين من انتقدوا هذا "المسئول" أشخاص معروفون بحبهم للجماعة
2-من المهم أن يدرك الأستاذ منير وغيره من قيادات الإخوان أن أي انتقاد يوجه لشخصه الكريم -أو لأي من قيادات الجماعة -لا يعني بالضرورة انتقاد الجماعة نفسها، أو محاولة النيل منها، لأنه لا يمكن اختزال "جماعة" بحجم وتاريخ الإخوان المسلمين في شخص مسئول أو في أشخاص عدة، مهما كان جهدهم وجهادهم وتضحياتهم في خدمة الدعوة وخدمة الأوطان.
فمثلما لا يجوز اختزال "الوطن" في شخص "الحاكم"، كذلك لا يجوز اختزال "جماعة" في شخص "مسئول"، لا سيما أن من بين من انتقدوا هذا "المسئول" أشخاص معروفون بحبهم للجماعة أو بانتمائهم الشديد لها فكريا وتنظيميا.
إذا من انتقد. "البيان" وانتقد "كاتبيه"، ولم ينتقد "الجماعة"، بل على العكس، كان غضب الكثيرين من هذا البيان غيرة على الجماعة وتاريخها، وليس محاولة للانتقاص منها.
3 -ألاحظ إصرارا من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين على تصدير “الحالة البريطانية" لعموم الإخوان في شتى بقاع الأرض، وفي المقدمة منهم إخوان مصر.
عدول منير عما استقر عليه الإخوان من أدبيات في التعامل مع القضية الفلسطينية، نتج عن تأثره بالمجتمع البريطاني
كحرصه على استخدام الأدبيات والمصطلحات التي يجب استخدامها في المجتمع البريطاني، رغم أن بعض هذه المصطلحات تتعارض مع أدبيات وثوابت جماعة الإخوان.
وأكتفى هنا بالإشارة إلى المصطلح محل النزاع في "البيان الصدمة" وهو استخدام مصطلح "دولة إسرائيل" بما له من دلالات سياسية وفكرية ودينية، بدلا من مصطلح "الكيان الصهيوني" وهو من المصطلحات المستقرة في أدبيات وتاريخ الجماعة منذ نشأتها.
أعتقد أن عدول الأستاذ منير عما استقر عليه الإخوان من أدبيات في التعامل مع القضية الفلسطينية، نتج عن تأثره الواضح بالحياة في المجتمع البريطاني، وحرصه على ألا "يمسك" عليه أحد لفظا فيه شبهة عنصرية أو معاداة للسامية وفق المعايير البريطانية.
معركة طويلة وعنيفة تلك التي خاضها منير مع الحكومة البريطانية لينفي عن جماعته تهمة الإرهاب، خرج من المعركة رابحا بعدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، لكنه في ذات الوقت خرج محملا بإرث من "المكبلات" البريطانية التي سيصعب التخلص منها في المستقبل المنظور.
4 -البذل والجهاد والتضحية، قيم دينية وسياسية ومجتمعية معتبرة ومقدرة، ويجب علينا أن نجل ونحترم أصحاب البذل والتضحيات، لكن هذا لا يعني ضرورة أن يكون تاريخ المرء في الجهاد هو المعيار في ترجيح رأي على آخر، أو أن يكون كل صاحب جهاد وتضحية سديد الرأي وأن اجتهاده هو الصواب الذي يجب أن يتبعه الآخرون.
هل يجوز أن يكون للمسئول الأول في جماعة فرض قناعة مغايرة لقناعات الأفراد و الجماعة التي هو مسئول عنها
ولنا في واقعة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه- مثال واضح، فقد كان ممن شهدوا غزوة بدر، وقد قدر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجهاد، فعفا عنه عندما "أخطأ" وكتب لأهل قريش عن اعتزام النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، عفا عنه تقديرا لمكانته وسابق عطائه لدين الله، لكن جهاده هذا ومكانته تلك لم تعصماه من الوقوع في الخطأ، وهذا الجهاد وتلك المكانة لم يمنعا الوحي من رصد الخطأ و تسجيله ليكون مثالا حيا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ وعالجه وعاتب فيه صاحبه، وتعلمت الأمة من هذه الواقعة أن قدر ومكانة ومنزلة أصحاب البذل والعطاء شيء وتقييم اجتهاداتهم شيء آخر.
نقدر الناس وننزلهم منازلهم، لكن هذه المنزلة لا تعني عصمة صاحبها من احتمالية الخطأ.
5- أخيرا اختم بهذا السؤال بحثا عن إجابة : هل يجوز أن يكون للمسئول الأول في جماعة أو حزب - حتى وإن كانت مسئوليته مؤقتة -فرض قناعة مغايرة لقناعات الأفراد و الجماعة التي هو مسئول عنها؟
من كانت لديه إجابة فليتفضل بطرحها.