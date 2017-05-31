عمرو خالد.. وسيرة نبوية منزوعة الجهاد
"السيرة النبوية قدمت في المائة سنة الأخيرة في أغلب الكتب والبرامج للأسف على أنها سيرة حربية عسكرية.. لم نقدم النبي الإنسان النبي الرحيم زي ما ربنا وصفه في القرآن "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".. تقديم السيرة بالطريقة دي (غزوات وحروب) خلّت متطرفين كتير يشوفوا السيرة قتل وحروب ودماء، وخلت عموم الناس اللى بيحبوا النبي (صلى الله عليه وسلم) مش لاقيين نفسهم في السيرة.. أنا مش موجود في السيرة".
بهذه الكلمات قدم عمرو خالد لبرنامجه الجديد "نبي الرحمة والتسامح" على إحدى الفضائيات العربية، خطورة هذا الطرح الذي يقدمه خالد وغيره يحتاج إلى وقفة وتوضيح بعض النقاط:
أولا: إذا كان لا يجوز اختزال سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحروب والمعارك؛ فلا يجوز – أيضا- استئصال الحروب والمعارك من سيرته (صلى الله عليه وسلم)؛ لأن الاقتطاع أو الاجتزاء يوقعنا فيما وقعت فيه أمم سابقة "يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض"، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) بسيرته العطرة، يمثل التطبيق العملي للقرآن الكريم، أو هو - كما تصفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - كان قرآنا يمشي على الأرض.
ولا يجوز لنا أن ننتقي من هذا القرآن ما نشاء ونتجاوز عما نشاء، أو نأخذ منه ما يوافق هوانا أو ما يرضي عنا الغرب أو منظمات المجتمع المدني هنا أو هنا، ونترك ما يثير حفيظتهم.
ثانيا: إذا كانت الغزوات والمعارك في سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) – كما أشار عمرو خالد – لم تتجاوز 7% من سيرته الشريفة (صلى الله عليه وسلم) فهذه المحدودية –في الكم والمقدار– لا تعني "المحدودية في التأثير".
فالتاريخ يؤكد أن هذه الغزوات كان لها الأثر الكبير في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة صاحبته الكرام وفي جزيرة العرب وتاريخ الأمة بل وفي تاريخ البشرية.
ثالثا: هناك خطأ منهجي وقع فيه عمرو خالد -أو من أعدوا له البرنامج وأقنعوه به- يتمثل في الخلط بين "الحدث التاريخي" و"القيمة الحضارية"؛ فالمعارك والغزوات والحروب والثورات وقيام الدول وانهيارها، كل تلك الأحداث والوقائع يُسجّل بها التاريخ، ولا تتعارض مع ما تحمله هذه الأحداث الكبرى من قيم حضارية، سواء كانت إيجابية أو سلبية بصفة عامة في تاريخ كل البشر.
وغزوات النبي (صلى الله عليه وسلم) كانت حافلة بالقيم الحضارية التي يتحدث عنها عمرو خالد ومن ينحو نحوه، بل إن القيمة الخلقية والحضارية تتجلى بصورة أوضح في أثناء الحروب والغزوات، وفي تعامله (صلى الله عليه وسلم) مع الأعداء والمتربصين قبل الأصحاب والمحبين.
خذ مثلا.. "التواضع" كقيمة خلقية يتحلى بها النبي (صلى الله عليه وسلم) بين أصحابه وأهله، في المسجد، في الطرقات، في الأسواق.. وفي الحياة المدنية الطبيعية، لكن عندما يتجلى هذا الخلق منه (صلى الله عليه وسلم) وهو يقود جيشا عرمرما يفتح به "مكة المكرمة"، ذلك البلد الذي أخرجه أهله منه وطاردوه وحاربوه، يفتحه منتصرا ، ومتواضعا لله تعالى، هنا يتحول "التواضع" من مجرد خلق حميد إلى قيمة حضارية، تستمد رونقها من الموقف الذي وردت فيه، وهو موقف الحرب والقتال، وتوقع الانتقام ممن سبق وأن ألحق شتى أنواع الأذى بالنبي وأصحابه.
رابعا: إذا كان هناك من تطرّف من المسلمين في فهم سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، فليس الحل في أن نلغي أو نشطب، ما أساء البعض فهمه، ولو أجلّنا أو عطلّنا كل ما يمكن أن يساء فهمه، لم يبق من الدين إلا الشيء القليل.
وهذا الأمر ليس مقصورا على الدين فقط، بل يشمل جميع أوجه الحياة، فلو أحصينا من أساؤوا فهم "الزواج" مثلا، لوجدناهم أضعاف أضعاف المتطرفين من المسلمين، فهل يعني ذلك أن نمنع الناس من الزواج؟! هناك أيضا الملايين من الأطفال المشردين في الشوارع حول العالم، ولا يعني ذلك أن نعطّل البشرية من سُنة التكاثر والإنجاب، حتى نتغلب على هذه الظاهرة.
الحل إذًا يكمن في أن نعيد لمفهوم "الجهاد في الإسلام" معناه الحقيقي، ونبصر الناس بقيمه ومراميه، ولا نستسلم للفهم المتطرف الذي وقع فيه بعض المسلمين ولا أن نرضخ في ذات الوقت لابتزازات أعداء الإسلام الذين قرنوا "الجهاد في الإسلام" بالإرهاب والتطرف.
خامسا: عندما نريد أن نحكي لأبنائنا عن "الشهيد" ومنزلة الشهيد وأجر الشهيد و"شهداء الصحابة" و"سيد الشهداء"، ماذا سنقول لهم عن هؤلاء الشهداء؟! كيف مات شهداء الصحابة؟ هل ماتوا في حوادث سير بين مكة والمدينة؟! هل لقى حمزة بن عبد المطلب ربه شهيدا وهو يمارس حالة من التعايش السلمي مع يهود بني قريظة ؟!
سادسا: خطورة الطرح الذي يقدمه عمرو خالد وغيره ممن يريدون سيرة نبوية منزوعة الجهاد، يجعل الإسلام دينا مستأنسا، أشبه بمجموعة من الطقوس والممارسات أقرب للمسيحية بمفهومها الكنسي منه للإسلام، دين لا يقاوم الباطل، ولا يجابه الظلم، ولا يدافع عن أتباعه.
أخيرا.. التعايش مع الآخر لا يعني الانبطاح أمامه، أو الاستسلام لإملاءاته، والتنصل من شيء من الدين حتى وإن كان لا يتجاوز السبعة بالمائة من سيرة نبينا، فلم يكن محمد (صلى الله عليه وسلم) نبي الرحمة والتسامح وفقط، بل كان أيضا نبي العدل والإنصاف والانتصار للمظلومين ومواجهة الكفر، كان (صلى الله عليه وسلم) يواسي صبيا صغيرا مات طائره، وهو ذاته يكون في الصفوف الأولى منغمسا في الأعداء عندما يحمى الوطيس، هذه هي الشخصية الفذة المتكاملة، التي كانت قرآنا يمشي على الأرض، لا يجوز لنا أن نؤمن ببعضه ونكفر بالبعض الآخر.
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها.