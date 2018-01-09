على هامش التسريبات والتشكيك فيها
تسارعت ردود الفعل على التسريبات التي أذاعتها قناة "مكملين" الفضائية، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. والتسريبات عبارة عن محادثات هاتفية بين من قالت عنه القناة إنه ضابط بجهاز المخابرات العامة يدعى "أشرف الخولي" يتحدث مع عدد من الإعلاميين والفنانات، ويكلفهم بتبني مواقف سياسية والترويج لها خلال وسائل الإعلام، تتعلق بالموقف المصري تجاه قضية القدس، ومكالمات أخرى تتعلق بالهجوم على الفريق أحمد شفيق حال اعتزامه إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية. كانت ردود الفعل كثيرة ومتباينة، أتوقف عند بعضها في النقاط التالية:
- البعض شكك في التسريبات بادعاء أن (أسلوب المدعو "أشرف" ليس أسلوب أو طريقة كلام ضباط الأمن) ولم يخبرنا أصحاب هذا التشكيك كيف تكون "طريقة كلام ضباط الأمن"! أو ربما لديهم اعتقاد أن ضابط المخابرات في حديثه مع الفنانين والإعلاميين، يكون بنفس الطريقة التي يتحدث بها أمين الشرطة مع سائقي الميكروباص في موقف عبود!
- أكثر من هذا.. لم يكتف بعضهم بنفي أن يكون "أشرف" هذا "ضابطا"، بل جزموا بأنه أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين، وأن لغته "لغة إخوانية"، دون أن يكشفوا لنا ما هي اللغة الإخوانية؟ وما مفرداتها؟ وما وجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين اللغة العربية أو اللهجة المصرية!
- القول بأن هذه المكالمات مجرد "مقلب" دبرّه أحدهم للإيقاع بهؤلاء الإعلاميين وتلك الفنانات، على طريقة "الكاميرا الخفية" هو ادعاء كاذب. لماذا؟ لأن من يقوم بمثل هذه "المقالب التليفونية" يكون حريصا على استنطاق الطرف الآخر، ومنحه المجال الأكبر للحديث؛ لإبراز ما يهدف للسخرية منه أو ما يريد فضحه، لكن من يستمع للمكالمات جيدا، يجد أن المدعو "أشرف" لم يكن حريصا على ذلك، بل كان حرصه منصبا على توصيل الرسالة للطرف الآخر، ماذا سيقول خلال برنامجه أو خلال مداخلته، أي بدا وكأنه لا يريد استنطاقهم بل يريد الإملاء عليهم، ثم التأكد من وصول الرسالة واضحة، ويكتفى بسماع ما يؤكد ذلك ولو بكلمة واحدة مثلما فعل مفيد فوزي "تمام، حاضر".
وهذا عكس ما يحدث في "مكالمات المقالب التليفونية" التي تركز على استنطاق الطرف الآخر واستدراجه في الحديث لكي يتكلم ويخرج ما عنده.
- هناك فصيل من الإعلاميين والنشطاء السياسيين، حريصون على تمييز أنفسهم عما يسمونه "إعلام الشرعية"، و"إعلام السيسي"، فلا يجدون غضاضة في أن يسووا بين هذا وذاك، فإذا ما انتقدوا إعلام السيسي لا يفوتهم أن ينتقدوا الإعلام المعارض له، لا سيما الصادر من تركيا، حتى يبدو الواحد منهم متوازنا وموضوعيا، ويقف في منطقة وسط محايدة، فلا هو مع "مهاويس الشرعية" ولا هو مع "مطبلاتية السيسي"؛ فيهاجمون وينتقدون أي مادة إعلامية من تركيا، على غرار انتقادهم إعلام ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وهذا السلوك من بعض الإعلاميين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، أراه المعادل الإعلامي لحالة سياسية دشّنها ورسّخها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح منذ سنوات، وهي الوقوف في المنطقة الرمادية، التي يعتقد الواقف فيها أنه حيادي بين نظامين فاشلين، السيسي ومؤيديه من جهة ومحمد مرسي وأنصاره من جهة أخرى؛ فيبدو أنه ليس مع هؤلاء ولا أولئك، أو أنه شيء مختلف ومتمايز عنهما.
- حجم الانزعاج وردود الفعل الغاضبة تجاه مكالمات الفنانات بدا أنه أكبر بكثير من ردة الفعل على مكالمات الإعلاميين؛ الأمر الذي قد يكشف غضبا حقيقيا – في الأروقة المغلقة - من قبل هؤلاء الفنانات بعد هذه التسريبات، لاسيما أنهن اعتدن أن تتردد أسماؤهن في سياقات فنية وليس خلال تسريبات سياسية وأمنية قد تضر بسمعتهن، في حين بدا الأمر "عاديا" عند الإعلاميين، بل إن من بينهم من أعلن صراحة أنه يتعاون مع الأجهزة الأمنية في أداء رسالته الإعلامية ويعتبر ذلك وطنية وشرفا.
- استنكر البعض توظيف الأجهزة الأمنية لمثل هذه الأسماء متسائلين: هل هذا الإعلامي – بمحدوديته في التأثير- أو تلك الفنانة – بضحالتها الفكرية– هل يمكن من خلال هؤلاء توجيه الرأي العام أو التأثير عليه؟! الإجابة نعم، لأن هناك شرائح من المجتمع المصري – للأسف- تسمع من هؤلاء وتصدق على ما يقولون، فمنهم من صدّق في يوم من الأيام أن "الدكتور" محمد مرسي رفض توقيع "الكشف الطبي" على سيدة فقيرة؛ لأنها لم تدفع قيمة الكشف الباهظة خلال زيارتها لعيادة الدكتور مرسي أستاذ الهندسة! هذه شريحة صدقت أيضا أن الفريق عبد الفتاح السيسي قام بأسر قائد الأسطول السادس للبحرية الأمريكية.
فمن صدق بالأمس عكاشة وسما المصري وأماني الخياط، يمكن أن يصدق اليوم عفاف شعيب وهالة صدقي وعزمي ومجاهد وحساسين.
وللأسف هذا ما تحرص عليه بعض الأجهزة الأمنية في تسطيح وتجريف فكر وعقلية شريحة من الشعب المصري، وتعتبر أن دورها الحقيقي في توسيع هذه الشريحة لتشمل مساحة أكبر من المصريين.
- كثير من وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي حاولت توجيه التسريبات في اتجاه المؤامرة التي تريد النيل من أمن واستقرار الوطن، دون التطرق للحديث عن احتمالية أن تكون هذه المكالمات حقيقية، وإذا كانت حقيقية وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، فلماذا لا يتم فتح تحقيق فيمن قام بتسجيل هذه المكالمات، ومن قام بتسريبها بعد ذلك لوسائل إعلام أجنبية؟
فإذا كانت المكالمات مرفوضة، لماذا التستر عليها؟ وإذا كانت شرفا، فلماذا تم تسريبها ومن الذي سجلها؟!
أخيرا.. صحيفة نيويورك تايمز جاءت برواية، "تزعم" أنها صحيحة، من لديه رواية أخرى ذات أدلة واضحة تنفى هذه الرواية فليقدمها أو ليصمت، وإلى أن تظهر أدلة قوية تنفى صحة هذه التسريبات؛ فأنا – عن نفسي - أعتبرها مكالمات صحية تمت بين من قالت الصحيفة إنه ضابط مخابرات، وبعض الإعلاميين والفنانات بهدف التأثير على الرأي العام وتوجيهه لتبني مواقف معينة تصب في مصلحة النظام الحاكم. هذا اعتقادي إلى أن يثبت عكس ذلك.
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