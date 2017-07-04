عسى ألا تكون الأخيرة!
كنت أحاول أن أكتب شيئًا عن محمود وهبه وزملائه الخمسة-الذين تلقوا حكما بالإعدام- ولكني فشلت فعلًا أن أكتب شيئًا يعبر عن عمق المأساة التي يتعرض لها محمود وخمسة من زملائه هم (أحمد الوليد الشال ٢٤ سنة، خريج طب المنصورة بتقدير امتياز/ الأول علي دفعته، وخالد عسكر، خريج كلية علوم، طالب متفوق وكان سيعين معيدًا بقسم الكيمياء العضوية، وباسم الخريبي ـ مهندس، وعبدالرحمن محمد عبده عطية - طالب بطب الأزهر، وإبراهيم يحيي عزب - خريج صيدلة)
ولكني وجدت رسالة محمود وهبة التي أرسلها وهو على طوق المشنقة يرسلها لي لكم، ولِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، وهذا نص رسالته التي عنونها بـ: (الأحمر لا يليق بي)
"الأحمر لا يليق بي، حلمت يوماً أن أصبح أول عالم فيزياء مسلم حاصل على جائزة نوبل، وضعت الخطة لأصل إلى حلمي بحلول عام 2020، لكني أمضي الآن نحو حبل المشنقة مرغماً على توديع أحلامي، على توديع أمي، على توديع أصدقائي ووطني، عفواً نسيت أن أعرفك بنفسي، أدعي "محمود وهبة"
هذه هي مدونة محمود الأولى ..عسى ألا تكون الأخير ..محمود ..ننتظر مدونتك الثانية ..
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