"صلاح سالم" النمط المشتعل من القيادة
من بين مجموعة ضباط ٢٣ يوليو الذين يتمثلون أساسا في الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات و زملائهما ، فإن صلاح سالم كان صاحب الحظ الأكبر في الخلود الناشئ عن ترديد اسمه في كل ساعة، وذلك بسبب أن هذا الاسم القصير المختصر أطلق على أهم محور مروري في القاهرة ، و بالتالي في المنطقة العربية ، وسواء تواتر هذا الاسم مصحوبا باللعنات أو من دون هذه اللعنات فإن تواتره يخلد صاحبه من حيث لم يتوقع و لم يتصور ، فقد كان صلاح سالم في حياته السياسية أقرب ما يكون إلى الوجوديين من دون أن يدري ما هي الوجودية ، وها هو التاريخ ينصفه من حيث لم يكن هو يتوقع الإنصاف .
في حياة صلاح سالم كثير من العظات والعبر كما أن في حياته كثير من تصاريف القدر ، لكن للطرافة بابا آخر في هذه الحياة ، فقد كان من الطبيعي للضابط حين يترقى أن يترقى من نقيب إلى رائد لكن صلاح سالم في واقع الأمر ترقى من نقيب إلى نقيب للصحفيين على نحو ما سنرى ، وإذا وجدت واحدا من كبار الصحفيين الأساتذة أو الباشوات أو البكوات أو النرجسيين يتحدث عن أمجاده بقدر من الاستعلاء المبرر فمن الأولى أن تتذكر وتذكر نفسك بأنه كان عضوا في نقابة يرأسها صلاح سالم ، بل إن عصر الثورة الذي كان يطالب المواطن بأن يرفع رأسه اضطر فيه الدكتور طه حسين أن يعمل بصفة يومية تحت الرئاسة المباشرة لصلاح سالم ، وهو أي الدكتور طه حسين الباشا الذي كان قد شغل مناصب العمادة و رئاسة الجامعة قبل أن يتولى الوزارة .
بعد هذه الافتتاحية أبدأ حديثي عن صلاح سالم بمقدمة لاهي قصيرة ولا هي طويلة لكنها مهمة و جوهرية في وصف ظاهرة سياسية نادرة بعض الشيء، و تحاول هذه المقدمة أن تصف سلوكه و مسيرته السياسية من الخارج قبل أن تستعرضها من الداخل ، وأتولى في هذه المقدمة التفريق بين الأنماط الثلاثة الأكثر شيوعا (من الأنماط المتعددة واللانهائية) للقيادة في المجتمعات التي نعيشها ، وسأجعل الحديث عن نمط صلاح سالم هو آخر الأحاديث الثلاثة من أجل أن تتّضح حقيقته و طبيعته على نحو ساطع.
نحن نعرف أن عميد الكلية هو أحد أساتذتها وليس أقدم الأساتذة ولا أعلمهم ولا أنشطهم ، و صحيح أن بعض التقاليد تُرجح الأقدم للعمادة من أجل راحة البال ومعرفة من سيتولى هذه الرئاسة بطريقة أوتوماتيكية على نحو ما هو الحال في مناصب رجال القضاء المصري الذين يعرفون من هو رئيس المحكمة القادم ومن يليه من خلال كشوف الهيئات القضائية وأقدمياتهم وتواريخ ميلادهم، وصحيح أن بعض التقاليد تستدعي اختيار الأستاذ الأنشط ، وصحيح أن أغلب الانتخابات لمنصب العمادة ترجح الأقدر على إقناع أصحاب الأصوات باستحقاقه للمنصب ... كل هذا صحيح في مجمله ، لكن العميد في النهاية هو أستاذ مُقدم بين متساوين ، أي أنه لا يفوق زملاءه بشيء، و لا يفوقهم في شيء ، وإن قدّموه فيما بينهم لسبب مما ذكرناه أو لغير هذا من الأسباب، هذا النمط من أنماط القيادة لا يتطلّب كثيراً من الحماس ولا الصياح ، وليس بحاجة ماسة إلى ديماجوجية ولا إلى كاريزما وليس في حاجة أيضاً إلى صفات ترتبط بالصوت والجسم والقوة والعافية والمظهر والبنية وإنما هو في حاجة إلى مزايا أخرى ترتبط بالعقل والحكمة والاقناع والتخطيط والقدرة على اختيار البدائل وطرح الحلول واستشراف المستقبل وتقنين القواعد وإعادة الترتيب.. الخ، كما و أن هذا النمط من القيادة لا يتطلب من صاحبه الحضور المتصل (او البقاء في حلبة الكراسي الموسيقية) ذلك أن بوسع العميد القديم الذي ترك المنصب من عشر سنوات أن يعود إليه أو إلى ما يوازيه في الأهمية من رئاسة لجنة قطاع، أو رئاسة لجنة دائمة لترقيات أعضاء هيئة التدريس ، أو رئاسة لجنة البعثات ، أو رئاسة لجنة البحوث ، أو لجنة الجوائز.. الخ.
قل مثل هذا عن كثير من أنماط القيادة في الشركات المساهمة والمؤسسات العامة و الهيئات العلمية و القضائية و التحكيمية التي تشبه القيادة فيها نمط القيادة في الجامعات إلى حد كبير ، وقد اخترت الجامعات نظرا لأن أغلبية القراء يتذكرون بسهولة الصورة المنطبعة عنها في أذهانهم من مرحلة الشباب حين كانوا يتلقون العلم .
و من أنواع القيادة نوع ثان يرتبط بقيادة التنظيمات السرية و هيئات مكاتب التنظيمات السياسية والمجالس العليا للمجتمعات السياسية والحزبية والجماعات أو الجمعيات الاجتماعية ، أو ما نسميه الآن بمؤسسات التعليم المدني وهو توع من القيادة ذي طبيعة مختلفة عن القيادة بمعناها العام الذي يدرس في مناهج الإدارة ، ذلك أن قيادة العمل السري أو شبه السري تتطلب خصائص ترتبط في جوهرها بمدى القدرة على إقناع من نزع خاص : كبير ،أو واسع ، أو مكثف ، أوعالٍ ، يتوجه هذا الإقناع لجماعة صغيرة العدد في الغالب ، ويرتبط هذا الاقناع بأن يواظب صاحب الرغبة بدأب على أن يُقنع زملاءه أو أنداده بأنه هو الأصلح على الإطلاق، وأن غيره لا يستطيع أن يحل محله ، ولا أن ينافسه ، ويستدعي هذا النمط من الراغب فيه والساعي إليه مزيداً من الحرص على العلاقات الثنائية والمحاور ، كما أنه بقدر ما هو مطلوب منه أن يجعل علاقاته الثنائية أقوى ما يكون بالآخرين ، فإن عليه بالتلازم مع هذا أن يرحب بكل ما من شأنه أن يُفسد علاقة الآخرين ببعضهم ، أو يوهنها على أقصى تقدير، والنموذج البارز لهذا هو الديكتاتور الذي يقود جماعة حزبية أو ذات طبيعة "عشيرية" تتولى قيادة مجتمع من المجتمعات ، وتستطيع أن تجد في جمال عبد الناصر النموذج الأكثر شهرة لهذا النمط ، وبالطيع فإن الرؤساء حافظ الأسد ومعمر القذافي وعلي عبد الله صالح يشاركونه هذه الصفة.
النمط الثالث وهو النمط الذي يمثله صلاح سالم خير تمثيل ، يستطيع فيه القائد أن يقود جماعات كبيرة معتمدا في الأساس على درجات معقولة (وليست بالضرورة درجات قصوى) من قدرات القيادة المعروفة من قبيل الحيوية وسرعة البداهة، والخطابة، والمبادرة، والموهبة ووضوح الفكرة، والتعصب الإيجابي، وإجادة الفرز والحكم على الأمور، والقدرة على تسفيه الخصم ونسف حججه، والقدرة على التقرب من الجماهير وعقائدها وطباعها.. لكنه مع هذه الصفات جميعاً لم يمارس قيادة الجماعات الصغيرة التي ينتمي إلى مستواها ، وإنما مارس القيادة التي تمنح القائد مزايا طبقية من قبيل قيادة الضابط للجنود فهو بالنسبة لهم سيد مطاع (أو نصف إله ) فهو يأمر وينهى ويُقرر ويقدر ويثبت وينفي ويُدافع ويُهاجم من دون أية حاجة إلى أن يقدم أيّ تبرير أو تسويغ) وهنا أعود فأكرر أنه في ذات الوقت ( وهذا هو بيت القصيد في الفارق بين النموذجين الثاني والثالث من نماذج القيادة المعاصرة المتاحة ) لم يتمرّس بقيادة مجموعة من أنداده على نحو ما تمرّس نموذج جمال عبد الناصر، كما أنه هو وهم بحكم تكوينهم (هو وزملاؤه) لم يصلوا إلى مستوى النمط الأول الذي يعرفه الناس في أساتذة الجامعات الذين يتمتعون بعقليات وخبرات قادرة على الحكم على الأمور لا تخضع لمنطق المحاور والثنائيات والترتيبات المسبقة ، وإنما تستعين مباشرة و بصورة تلقائية و ربما أوتوماتية بالذخيرة المعرفية المتاحة لها في حكمها على الأمور وتقديرها ، والاختيار بين البدائل بل وعلى استيعاب أي تصرّف غير متوقع من العميد تأسيسا على فهم خاص بتوقُّعات الضغوط الخارجية أو الاجتماعية التي قد تطرأ دون ترتيب.
كانت هذه هي مشكلة صلاح سالم على نحو ما سنرى .
من كشوف القوات المسلحة نرى أن صلاح سالم كان من دفعة كمال الدين حسين عند التخرج في الكلية الحربية وهي الدفعة التالية لدفعة المشير عبد الحكيم عامر لكنه تخرج في الدفعة التاسعة من دفعات كلية أركان الحرب وكان هو أول هذه الدفعة بينما كان عبد الحكيم عامر الثاني وقد ضمت هذه الدفعة من هم سابقين عليهما من دفعات قديمة مثل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي (1937) وزكريا محيي الدين (فبراير 1938) وجمال عبد الناصر (أغسطس 1938) وعبد الحكيم عامر (إبريل ١٩٣٩) وهو ما يعطينا فكرة عن تألق صلاح سالم المبكر.. كما ضمت من المهندسين ثلاثة من الوزراء المهندسين العسكريين المشهورين هم المهندسون محمد صدقي سليمان، وسمير حلمي، وأمين حلمي كامل.
على الرغم من التوهج الذي حقّقه صلاح سالم فإنه آثر لنشاطه التنفيذي مجالين لا ثالث لهما الأول هو الإرشاد القومي وما يتصل به من الصحافة والإعلام، والثاني هو شئون السودان باعتبارها جزءاً من مصر وليس باعتبارها وزارة للخارجية أو للدولة للشئون الخارجية.
وهكذا كان صلاح سالم ينظر إلى نفسه نظرة عبد الحكيم عامر الذي لم يتولّ إلا الحربية ، ونظرة جمال عبد الناصر وزكريا محيي الدين اللذين لم يُبارحا وزارة الداخلية فيما تولّياه من الوزارات، ولم يستطع صلاح سالم أن يصل مضطرا إلى مستوى عبد اللطيف البغدادي الذي دخل معه الوزارة في نفس اليوم والذي أثبت نجاحه في خمس وزارات (الحربية والشئون البلدية والقروية ، والتخطيط ، والخزانة وشؤون بور سعيد) أو مستوى زميله كمال الدين حسين (الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والإدارة المحلية والإسكان) ولا حتى إلى مستوى زميله حسين الشافعي (الحربية والشئون الاجتماعية والبلدية والتخطيط والأوقاف والدولة لشئون الأزهر)
أما في مجال الإرشاد القومي فإن صلاح سالم وجد نفسه بين من ظنهم اندادا من غير العسكريين لم يُعاملوه بنفس المعاملة ، فقد كانت وزارة الإرشاد القومي أول وزارة أنشأتها الثورة، وفي 17 نوفمبر 1952 عُيّن وزير الدولة فتحي رضوان وزيراً لها بعد إنشائها مباشرة، وهي الوزارة الوحيدة في تاريخ مصر التي صدر قرار إنشائها من الوصي [الوحيد] على العرش ، لا من هيئة وصاية ، ولا من ملك ، ولا من رئيس ، وعندما أُجريَ تعديل وزاري موسع بعد أقل من عشرين يوما (في 9 ديسمبر) أسندت الإرشاد القومي إلى وزير الشئون الاجتماعية محمد فؤاد جلال وبذا عاد فتحي رضوان وزيراً للدولة فحسب فلما شكل الرئيس محمد نجيب وزارته الأولى مع إعلان الجمهورية في يونيو 1953 دخل صلاح سالم الوزارة (مع زميليه الرئيس عبد الناصر والبغدادي) وزيراً للإرشاد القومي وشئون السودان وظل محتفظاً بها مع تعاقب الوزارات التي شكلت حتى استقال منها في نوفمبر 1955 فخلفه فتحي رضوان.
هل كان هناك صراع بين صلاح سالم ومحمد فؤاد جلال بالطبع لم يكن هناك صراع ولا فرصة لأي صراع إلا في أدنى الحدود.
هل كان هناك صراع بين صلاح سالم وفتحي رضوان، لم يخلُ الأمر من اختلاف في وجهات النظر لكن الأمور لم تتطور أبدا إلى صراع.
هل كان هناك صراع بين صلاح سالم والأستاذ محمد حسنين هيكل؟ من السهل على الذين لا يحبون الأستاذ هيكل أن يذهبوا إلى القول بأنه هو الذي حفر لصلاح سالم نهاية عهده في الإرشاد القومي، لكن في مثل هذا الادعاء كثير من التجاوز للحقيقة، وإن كان الأستاذ هيكل نفسه كان يرحب به و يوحي به.
أما الصراع الحقيقي على الإرشاد القومي الذي لم ينتبه إليه أحد فقد كان بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين صلاح سالم، ولهذا فإن كل متاعب صلاح سالم في الإرشاد القومي والعلاقة مع الصحافة ووسائل الإعلام جاءت متلازمة مع ما كان الرئيس عبد الناصر يتيحه لغيره من ظلال الحقيقة ، أي مع ما كان يملكه جمال عبد الناصر ويُسر به إلى (أو يُغذي به) من يشاء من الصحفيين بدءاً بالأستاذ مصطفى أمين وانتهاء بأي مندوب صحفي ملازم لمجلس قيادة الثورة ومروراً بالأستاذ التابعي والأستاذ إحسان عبد القدوس والأستاذ هيكل وغيرهم من رؤساء التحرير.
ولهذا السبب الجوهري فإننا نرى رواية الأستاذ لطفي عبد القادر عما حدث حين أعلنت عن استقالة صلاح سالم وسؤال الصحفيين للرئيس جمال عبد الناصر عمن سيكون المسئول عن الإرشاد القومي وإجابته لهم بأنه هو المسئول وكأنه كان هو المسئول. وفي مقابل هذا فإن الأستاذ لطفي عبد القادر نفسه يروي أيضا أن الصحفيين سألوا جمال سالم عن استقالة شقيقه فأجابهم بكل ثقة: إن احداً لم يُعيّن شقيقه حتى يكون من حقه أن يقيله.
وأظن أن الأستاذ لطفي عبد القادر في هاتين الروايتين، اللتين لم يقصد صاحبهما إلى دمجهما ولا إلى موازاتهما ، قد أعطى بما فيه الكفاية إشارة واضحة إلى مدى عقيدة صلاح سالم في مسئوليته عن الثورة وعن حقه فيها.
نستطيع الآن أن نبني أحكامنا على ما بوسعنا أن نتصوره بسهولة فهذا هو صلاح سالم فيما بين أعضاء مجلس قيادة الثورة وقد ظهر أنه هو ، وليس غيره ، أكثرهم حيوية ونشاطاً وقدرة على مواجهة الجماهير والخطابة المتصلة والجدل والحوار واستقبال أسئلة الإعلاميين، والتفنُّن في الرد عليها بما يؤكد وجود سلطة جديدة ونوع جديد، وبل وعصر جديد هو عصر ٢٣ يوليو .
لكن صلاح سالم مع كل هذا النفوذ البارز كان عاجزا تماما عن أن يحسب حساب مشاعر زملائه وأفكارهم وخبراتهم وتوقعاتهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم و ردود أفعالهم ، بل إنه لم يكن يُعير أي أمر من هذه الأمور أيّ انتباه من أي نوع ، بل إنه كان يتمادى إلى تسفيه آراء بعض زملائه ، وإلى تخوين البعض الآخر ، وإلى مواجهة كثير منهم بأخطاء لا يريدون ذكرها، ولا تذكرها ، وكان يواجههم بأقوال أشبه ما تكون بقنابل موقوتة لا تمثل ما يمكن تصوره ولا تصويره ميثاقا بينهم وبين الحقيقة، وهو يفعل كل ذلك متطلّعاً إلى التقدم على هؤلاء الزملاء ليجعل من نفسه ابن طبقة أخرى غير طبقتهم في القيادة مع أن زملاءه ليسوا من الأساتذة الذين يقدرون الموهبة ، ولا الحاجة إليها ، وإنما هم يقدرون السلطة ، ويدركون فائدة الاستحواذ عليها، كما أنهم بحكم سنهم لا يتقبلون فكرة القدرة الكامنة ، ولا القدرة المختزنة ، ولا القدرة القابلة للاستدعاء ، وإنما هم يفهمون القدرة على انها ممارسة للقوة في المقام الأول والأخير.
هكذا كان صلاح سالم شهاب ثورة 1952 الذي تألق بأكثر مما ينبغي ثم احترق قبل غيره، وقد احرق هو نفسه بنفسه بفضل سلاطة لسانه على زملائه حتى إن جمال عبد الناصر استطاع في هدوء شديد أن يقول ذات مرة لأعضاء مجلس القيادة إنه يحب أن يسمع الأخوة رأي صلاح سالم فيهم واحداً واحداً ، ومن العجيب أن احداً منهم لم يسلم من انتقاد صلاح سالم وكأنه أي صلاح سالم كان يرى أن يزيحهم جميعاً ويبقى هو وحده، وكأنه كان الديكتاتور الذي لا يقبل بوجود أي زميل إلى جواره، وهكذا أصبح هؤلاء "الأخوة" أو "أعضاء مجلس قيادة الثورة" بين خيارين، الخيار الأول أن يبقى الديكتاتور جمال عبد الناصر الذي يُتيح للمسالمين المطيعين منهم مكانا إلى جواره في قمة السلطة رغم كل ما قد يعانونه من ديكتاتوريته، والخيار الثاني أن ينتصروا للمنطق العقلي في الصواب والخطأ، ويؤمنوا بأدلة صلاح سالم في أنهم لا يصلحون ، ومن ثم يبقى صلاح سالم وحده ، ويذهبون هم جميعا إلى الجحيم.
وبالطبع فإن أعضاء مجلس قيادة الثورة فضلوا الخيار الأول الذي يستبقيهم، وفضلوا صاحبه وهو جمال عبد الناصر، وتركوا صلاح سالم في العراء يندب حظه حتى تكرّم عليه جمال عبد الناصر بأن جعله صحفيا ورئيساً لتحرير جريدة الثورة التي هي الجمهورية ولم يمانع الرئيس في أن يُتوّج صلاح سالم نفسه أيضاً نقيبا للصحفيين ، وكأنه كان صحفياً قديما بينما كان هو في سريرة الصحفيين : الصاغ صلاح سالم لا أكثر.
يتحدث فتحي رضوان في كتابه 73 شهرا مع عبد الناصر عن صلاح سالم في كثير من المواضع ولكن أهمها في رأيي هو الموضع الذي يروي لنا موقفاً يبلور خلاصة رأي عبد الناصر في صلاح سالم حيث يقول:
" ولكن رأي عبد الناصر في صلاح سالم - شقيق جمال سالم - لم يكن بنفس الجودة. فقد سمعت منه في مناسبات كثيرة تعليقات علي تصرفات لصلاح سالم، لا تنطوي علي الرضا ، فهو لم يكن يعتبره ( بتاع شغل ) أي أنه غير قادر علي التنفيذ وتحمل مشقاته … لأنه يحب الكلام ويحسنه ، ولا يقوي علي العمل … ولا يطيقه … قال لي عبد الناصر ذلك مرة في مناسبة ظهور أول فرقة فنون شعبية في مصر والبلاد العربية، وهي الفرقة التي ولدت في سنة 1957 ، وعرفت باسم " يا ليل يا عين " ، والتي نجحت نجاحاً مدوياً ، بعد حملة ضارية ومسعورة ضدها ، وهي ما تزال في دور التكوين والإنشاء . فقد قال لي عبد الناصر : لقد قلت لصلاح أن يتبني فننا القومي . وأن ينشئ شيئا مثل هذه الفرقة ، وقد وعدني صلاح بذلك ولم يفعل شيئا … فهو مش بتاع شغل
و يؤيد الأستاذ فتحي رضوان وجهة نظره برواية أخرى فيقول :
" وذات يوم مر علي يوسف السباعي - وكنا وقتها نضع قانون المجلس الأعلي للفنون والأداب - ولم يكن الرأي قد استقر بعد ، علي الوزارة التي سوف يتبعها هذا المجلس … وكان "صلاح سالم" وزيراً للإرشاد القومي … وكانت المسارح والفنون تتبعه . في حين كان كمال الدين حسين وزيراً للتربية والتعليم … وكانت المدارس والمعاهد تتبعه . ثم أنتهي الرأي عند جمال عبد الناصر أخيراً، علي الحاق المجلس بكمال الدين حسين بحجة " كمال شغال … وصلاح مش بتاع شغل !! "
رأي للواء محمد نجيب:
تتضمن مذكرات الرئيس محمد نجيب نصا عارضا وصريحا يلقي فيه الرئيس محمد نجيب بالمسؤولية على الرئيس عبد الناصر مشيرا إلى أنه استخدم صلاح سالم ككبش فداء :
"وهكذا ضاع السودان كما ضاعت الديمقراطية.. وكان لا بد أن يقدم عبد الناصر كبش فداء.. ولم يجد بالطبع أفضل من صلاح سالم.. فأجبره علي الاستقالة.. فقد استغل عبد الناصر الأخطاء التي وقع فيها صلاح سالم في السودان، وذبحه.. وخرج هو بريئا من هذه الجريمة" .
وفي مقابل هذا كله فإن خالد محيي الدين ينحاز مبدئيا ضد صلاح سالم وشقيقه جمال وهو يدمج انتقاده لهما معا معليا من شأن جمال على شقيقه وذلك حيث يقول :
" واذا تحدثت عن الأخوين جمال و صلاح سالم ، فلم يكن لهما ارتباط حزبي ، وإنما كانا يمثلان التيار الوطني الدكتاتوري كما سيظهر من مسلكهما بعد قيام الثورة. علي ان جمال سالم لم ينضم الي الضباط الاحرار الا قبل نهاية عام 1951 .. كان قد أمضي في لندن ثلاث سنوات للعلاج واجراء بعض العمليات الجراحية اثر حادث سقوطه بطائرة حربية كان يقودها.. وقد إثر هذا الحادث علي عموده الفقري.. ويقال ان الآثار التي تركها الحادث في جسده كان لها اثر كبير علي حالته العصبية وجموحه في بعض لاحيان. وبعد انضمام جمال سالم الي الضباط الأحرار نقل الي العريش، وانضم الي خلية العريش .. وكان الرجل صريحا فلم يكن يتحدث كثيرا، وكان يستمع اكثر مما يتحدث.. وفي احدي المرات حينما كنا نناقش بعض مسائل التنظيم صرح بقوله: لقد كنت بعيدا عن الأحداث فترة طويلة .. اريد أن أعرف أولا ما يدور.
" علي العكس كان صلاح سالم. كانت مهمته الدائمة والوحيدة داخل المجلس وخارجه هي السب والشتيمة ومارس صلاح سالم هذه المهمة ببراعة . عندما اطلقوه علي محمد نجيب كان يهز رأسه ويهينه..وكانت هذه وسيلتهم الوحيدة للتخلص منه .. وأعلنوا اقالته. وخرج صلاح سالم ليسبه . فإذا بالشعب يخرج تلقائيا ويرفض قرارهم ويجبرهم علي اعادته" .
حظي دور صلاح سالم بجزء كبير من مذكرات صلاح سالم عن الفترة الأولى من عمر الثورة ، و سننقل عنه كثيرا من الروايات ، لكننا نبدأ برأيه الإجمالي الذي أورده في نهاية حديثه حيث قال :
" ... لقد كان صلاح سالم بلا منازع رجلا وطنيا ، بذل في مسألة السودان مجهودا مضنيا ربما ما استطاع غيره ان يبذله .. لقد كان شعلة ذكاء ونشاط .. واذا كانت مسألة السودان لم تتحقق كما كانت تراود ذهن عبد الناصر ، فلم يكن صلاح سالم وحده المسئول ، وانما المسئولية تقع علي مجلس الثورة كله .. وكان صلاح سالم مجرد قربان وكبش فداء للسياسات الخاطئة.
أما الاستاذ لطفي عبد القادر فيقول : أنه عرف عن صلاح سالم طهارة اليد والشرف طوال توليه مسئولياته ، فلم ينسب إليه شبهة اختلاس في أي وقت من الأوقات ، ومات ولم يترك من الثروة ما يشكك في نزاهته وشرفه
سافر صلاح سالم وهو عضو في مجلس قيادة الثورة المصري في أواخر عام 1954 إلي سوريا ، داعيا إلي إقامة دفاع مشترك بين مصر وسوريا ، وطرح مشروع انشاء صندوق دفاع مشترك بين البلدين يغطي نفقات التسليح للجيشين . ولكن الرئيس هاشم الاتاسي رئيس الجمهورية حينئذ عارض ذلك بشدة ، وكانت له كلمته المشهورة التي تعبر عن رأيه المعارض :"دون هذا الدمار للأركان" !
يروى ان صلاح سالم كان هو ذلك الرجل الذي كشف السر وتحدث عن صفقة الاسلحة الشرقية قبل غعلانها ، ويذهب صلاح نصر في مذكراته إلى انه لم يكن وحده في هذا فاغلب اعضاء مجلس الثورة وحتي عبد الناصر تحدثوا عن هذه الصفقة لبعض المقربين اليهم ، "وطالما خرج السر عن اثنين فقد شاع" .
من حق القارئ أن ننقل له صورة مهمة لصلاح سالم كانت منطبعة وربما مسيطرة في أذهان كثيرين من معاصريه كنموذج لصاحب النفس القصير . ففي كتاب 72 شهرا مع عبد الناصر يروي فتحي رضوان عن نور الدين طراف عن عبد اللطيف بغدادي كيف أن صلاح سالم كان أكثر أعضاء الثورة انهياراً أثناء وقوع العدوان الثلاثي في خريف 1956 :
" تحدث عبد اللطيف البغدادي إلي الأخ الدكتور نور الدين طراف فقال :" عندما تبين أن الانجليز والفرنسيين في خريف 1956، مصممون علي الزحف إلي القاهرة ، وأن الجيش لم يعد في مقدوره رد عاديتهم عن العاصمة ، وأن الوسطات الدولية وقرارات الأمم المتحدة لم تجد . وبدأ المستقبل مظلما شديد الحلوكة … فقد صلاح سالم آخر قطرة من معنوياته وتماسكه ،و اقترح أن يتناول أعضاء مجلس قيادة الثورة سما زعافا سريع المفعول لكيلا يقعوا في يد الانجليز والفرنسيين والإسرائيليين فيتخذوا منهم فرائس للانتقام والتشفي ،وينتهزها أعداء الثورة - من كل صنف ونوع - فرصة ليثأروا لأنفسهم من أولاد وبنات وذوي قربي عبد الناصر وأخواته . ووافق الحاضرون جميعا على هذا الاقتراح … ولم يحل دون تنفيذه إلا غياب البغدادي الذي لم يكن حضر ذلك الاجتماع … وأرسلوا إلي صلاح نصر ليجهز السم المطلوب وإلي عبد اللطيف البغدادي ليبدي رأيه في الاقتراح … وفي خلال البحث في الأمرين معا … جاءت الأنباء من نيويورك… بما لا يدع مجالاً لمثل هذا الليأس القاتل.
وننقل في الحديث عن صلاح سالم الآن الي مواضع مهمة من كتابات للأستاذ محمد جلال كشك في " كلمتي للمغفلين " ، وهو الكتاب الذي يشترك مع الجزء الأول من مذكرات صلاح نصر في الاهتمام المكثف و واسع النطاق بصلاح سالم ، وهذا أمر طبيعي فقد كان صلاح سالم صاحب أبرز الأدوار في هذه الفترة المبكرة من الثورة التي يتحدث عنها الكتابان .
وفي كثير من المواضع في كتاب " كلمتي للمغفلين " نجد الأستاذ محمد جلال كشك يعبر بدقة عن إحساس جيله من الصحفيين تجاه سياسة صلاح سالم و سلوكه من واقع معايشتهم للأحداث ويبدو كشك أكثر انطلاقاً من قيود القلم في تقييمه لصلاح سالم .
يذهب الأستاذ محمد جلال كشك بكل وضوح، إلى هذا القول، مقدما بهذا الحكم لوجهات نظر قريبة من الصواب وإن جاءت بعد فوات الأوان :
" صلاح سالم بلا شك أكثر الشخصيات أثارة في مجلس الثورة، وأبرزهم خلال العامين الأولين، فترة الصراع ضد محمد نجيب، فقد كان يتولى وزارة الإرشاد، وقضية السودان، ومسئولية تصفية محمد نجيب في الشارع، بينما كان أخوه يتولى تحقير رئيس مجلس الثورة ورئيس الجمهورية داخل الجهاز الحاكم …"
" صلاح سالم هو بلا شك أكثر أعضاء مجلس الثورة ذكاء ولا نقول مكرا أو دهاء … وهو أيضا من يفهم ولا يقبل … وكان بغدادي يعزيه بأن التاريخ سيحكم بينهم وبين عبد الناصر، ويرد صلاح سالم :" تاريخ مين يا شيخ ؟ … ومن أين سيعرف التاريخ هذه الحقائق ؟!"
" هذه القناعة [ يقصد الاقتناع ] التي ملأت نفسه أنه حتي التاريخ لن يثأر له … حتي التاريخ لن ينصفه … حتي التاريخ سيفرض عليه التعتيم والتجهيل فلن يعرف الحقيقة حتي التاريخ سيخضع لرقابة موفق الحموي ، وتزوير هيكل ، وسيصبح كمجلة التحرير يثرثر بالأباطيل والجهل والكذب المتعمد…!! "
" ولعل هذه القناعة [ يقصد الاقتناع ] ، تكون قد غفرت له كل ما ارتكب من ذنوب في حق زملائه أعضاء مجلس الثورة وأعضاء تنظيم الضباط الأحرار وحق المواطنين من رجال مصر الذين حاربوا الانجليز والسراي . وحق وطنه الذي ساهم بقدر ما في ضياع نصفه وكبت حرية النصف الأخر …"
" وهذا صحيح لقد ظلم صلاح سالم ظلماً فادحاً… وكل ما بقي من أعضاء مجلس الثورة يجب أن يتكلم … فهناك اشارات هنا وهناك تؤكد أن صلاح سالم كان مقتنعاً بالادلة على صحة اتهامه للآخرين … وكان جاداً ومصراً"
وفي موضع آخر يؤكد جلال كشك ذات المعني في سياق أعم وهو يتحدث عن صلاح سالم وشخصيته ويحاول أن يفلسف كيف لمع صلاح سالم بسرعة وكيف انطفأ بسرعة أيضا فيقول:-
" صلاح سالم كما قلنا شخصية دستوفسكية ، حاد الذكاء مع قليل من الجنون الوراثي ، كان أكثر بروزا من شقيقه جمال سالم ، متحدث ساخر لاذع مع كثير من البذاءة والقسوة في النقد ، وطني متطرف ، مع ضحالة سياسة أدت إلي سعيه للثقافة فسقط في مستنقع الشيوعية ، وتولت السفارة السوفيتية " تجنيده " "وتثقيفه " … وصلاح سالم شديد الطموح ، رأي نفسه في مخدع الأميرة فايزة، ومرشحا لرئاسة الجمهورية الاتحادية لمصر والسودان، واعتبر كما يقول حمروش إن " محمد نجيب " نصف السوداني هو منافسه علي هذا المنصب أو هكذا أوحي إليه جمال عبد الناصر ، ومن ثم استخدمه في تصفية "محمد نجيب" فأفحش في ذلك . صلاح سالم عهدوا إليه بقضية السودان، وأصبحت هذه قضية عمره يقترن مستقبله كله بنجاحه في تحقيق وحدة وادي النيل … وقد تفرغ " صلاح سالم " لمحاربة الانجليز في السودان . ومحاربة " محمد نجيب " في القاهرة وأصبح الاتحاد مضموناً كما قال هو … وبدأ الانحدار …
لعبة السلطة كانت تستهدف ضرب نجيب بصلاح باستنزافه في هذه المعركة ، ولكن ذلك لم يكن بالجانب المرير ، بل أن صلاح سالم أكتشف أن قوي مصرية تعمل ضده في السودان وتنفذ مخطط الانفصال !
هذه هي الحقيقة الرهيبة التي اكتشفها صلاح سالم ، واخفيت عن المصريين ما يقرب من ربع قرن إلي أن اكتشفها بغدادي بصورة سيئة سلبية غير منصفة لرفيق السلاح
ونبدأ بوجهة نظر الأستاذ محمد جلال كشك الخاصة في طبيعة دور صلاح سالم في السودان، فمع أنه لا يعفي أحدا من رجال الثورة من النتيجة إلي وصل إليها الأمر بالانفصال فإنه يري أن صلاح سالم لم يكن المذنب في هذه المسألة ، فقد كان هناك تكتيك آخر يقوم به عبد الناصر هو الذي أفسد الجو والشعور تجاه مصر والسودان.
ويستشهد الأستاذ محمد جلال كشك علي صحة رؤيته بالفقرات التي ينقلها عن عبد اللطيف بغدادي الذي لم يكن مؤيدا لصلاح سالم عندما طرحت قضيته للتصويت في مجلس قيادة الثورة ، ويقول الأستاذ محمد جلال كشك إن بغدادي قرر أن صلاح سالم لم يكن إلا منفذا لسياسة المجلس في السودان ، ولم تكن تلك السياسة سياسته هو ، وهذا صحيح ، ومن ثم فقد ظلم ظلما بينا بتحميله مسئولية ما جري والاطاحة به بحجة ذلك ، ولكن هذا هو أهون ما في الأمر .
ثم يقول الأستاذ محمد جلال كشك إن الذي لم يعرفه بغدادي وقتها وما زال يرفض أن يعرفه .... أنه كان يوجد جهاز آخر من زكريا وعلي صبري وحسين ذو الفقار صبري و حمدي عبيد وعبد الفتاح حسن ينفذ سياسة أخري تماما…ولا نستبق الأحداث … (يقول كشك) يشهد بغدادي : " وكان صلاح نفسه مؤمناً أيماناً قوياً وعميقاً بالقضية " وهذه حقيقة ، لا شك فيها امتزجت فيها الوطنية ، مع القناعة المصرية الراسخة لهذا الجيل بتقديس وحدة وادي النيل ، مع الطموح الفردي للنجاح في أخطر مهمة عهد له بها ، مع الأمال في رئاسة جمهورية وادي النيل ، أو اتحاد جمهوريات وادي النيل … ومن ثم لا يمكن القول أن السودان كان عند صلاح سالم تكتيكا أو وسيلة في لعبة السلطان !.
" ورأي " صلاح سالم " إنه قد اعتصر ولم يبق إلا أن يقذف به في سلة المهملات حاملا عار فصل السودان ، وأن عبد الناصر غرر به عندما اتفق معه علي أن يستقيل هو مقابل أن يسافر عبد الناصر إلي السودان ويعلن استقلاله … فقبلت الاستقالة ، وسخر جمال من فكرة السفر ، وأكد أن الذي يتحمل مسئولية " استقلال " السودان يحسن أن يذهب إلي الكونغو ولا يعود إلي مصر "…
" وانفجر صلاح سالم وقرر أن ينسف المعبد ، وإن ينطق بالسر الذي أراد كتمه حتي يتحمل عبد الناصر مسئولية سياسته ( أي سياسة ناصر ) قرر أن يتكلم … فكان هذا السر الرهيب "
" اجتمع مجلس الثورة … بغياب أنور وجمال سالم وفجر صلاح القنبلة قال " والراوي بغدادي فقد مات صلاح قبل أن تتاح له الفرصة ليقول كل شئ " قال بغدادي " قال صلاح أنه شعر ولمس بالأدلة الملموسة بأن هناك جهات حكومية أخري وأشخاصاً مسئولين يعملون علي استقلال السودان ويشجعون المسئولين السياسيين هناك علي السير في هذا الاتجاه ،وقد تبين ان جمال عبد الناصر كان يعلم بهذا التصرف منهم ولكنه لم يتصرف معهم بالمؤاخذة . ولكن صلاح في أثناء حديثه هذا كان يحاول أن ينفي أن لجمال عبد الناصر يداً فيما يجري. ولو أنه في نفس الوقت كان يحاول أن يوقع اللوم عليه "
يروي صلاح نصر أن عبد الناصر كان قد قرر ان يتخلص من صلاح سالم ولقد سمعته يقول لعبد الحكيم عامر في قمة الازمة " صلاح سالم اصبح حالة ميئوس منها لا علاج لها " وكان عبد الحكيم عامر يحاول ان يهدئ من غضب عبد الناصر ، ويذكر له ان صلاح بذل جهدا جبارا في السودان ، وان اقصائه سيسبب مشكلات جمة سواء بالنسبة لمسألة السودان ، أو بين ضباط الجيش.
"كان قرار عبد الناصر للتخلص من صلاح سالم مبنيا علي عدة عوامل اهمها: عدم انسجام صلاح سالم مع اغلب اعضاء مجلس الثورة ، ومعارضته الدائمة لعبد الناصر ومهاجمته له بانه يريد الاستئثار يالسلطة عن طريق استقطاب اعضاء المجلس ، واخيرا انفراد صلاح سالم - علي حد قول عبد الناصر بالعمل في السودان مما ادي الي الموقف المتدهور.
"واخذ عبد الناصر يهاجم صلاح سالم في الخفاء فيندد بمسلكه الشخصي ، ويتندر امام بعض الضباط الاحرار بقصة صلاح سالم الغرامية مع الاميرة فايزة شقيقة الملك فاروق
يزيد صلاح نصر هذا المعنى إيضاحا في موضع آخر فيقول:
" والواقع ان مجلس الثورة لم يكن - كفريق - متابعا للأحداث والتطورات التي كانت تجري في السودان ، ولم تكن المسائل تدرس حينئذ علي اساس تقديرات تقدمها اجهزة المعلومات والتخطيط. كما كانت السياسة المصرية ازاء السودان ، سياسة ارتجالية اجتهادية ، ولذلك حينما تأزمت الامور وقرر عبد الناصر عقد مؤتمر 25 من اغسطس ، كان الهدف منه ان يقوم صلاح سالم بوضع اعضاء مجلس الثورة في الصورة القائمة التي كانت تسود السودان حينئذ.
وفاجأ صلاح سالم مجلس الثورة باستقالته ، وكان اسلوب عبد الناصر في معالجة امور اعضاء المجلس ، ان يجمع مجلس الثورة برمته ، ويعرض .. المشكلة بعد ان يكون قد اختمر في عقله القرار الذي يريده ، وبعد ان يكون قد ناقشه مع بعض اعضاء المجلس الذين يضمن اصواتهم ، كما بينت في مكان آخر.
وعرض صلاح سالم الموقف المتأزم في السودان ، وتحمل مسئوليته بشجاعة ، واعتبر نفسه مسئولا عما حدث في السودان ، وبخاصة مذبحة الجنوب التي جاء ذكرها من قبل.
لقد قرر عبد الناصر ان يضحي بصلاح سالم ، فهو من وجهة نظره قد استنفد اغراضه ، وهو مبدأ كان يعمل به عبد الناصر ولا يخفيه ، ويعرفه كثير من الضباط الاحرار سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات. لقد أصبح صلاح سالم ورقة محروقة ، لا يستطيع عبد لناصر ان يلعب بها علي منضدة لعبة السياسة.
وفي اثناء هذه الظروف كان السفير البريطاني في القاهرة قد طلب مقابلة صلاح سالم في الثامن والعشرين من اغسطس للتحدث معه في مسألة تقرير المصير في السودان ، وكان عبد الناصر قد اوكل شفاهة مسألة الاشراف علي شئون السودان الي عبد الحكيم عامر ، حتي يصل مجلس الثورة الي قرار مصير صلاح سالم.
واعتبر صلاح سالم هذا الاجراء من عبد الناصر بمثابة تنحية له ، او حتي وصاية عليه ، وهو وضع لا يقبله ، وقد هدد صلاح سالم بأنه سوف يعتذر عن مقابلة السفير البريطاني ، وسوف يبلغه بانه اصبح غير مسئول عن مسألة السودان.
في ذاك الوقت كانت تنتاب صلاح سالم ثورة جامحة ، وكان من الممكن ان يفعل اي شئ في ذاك الوقت اعمل مديرا لمكتب عبد الحكيم عامر ، وتحدثت تليفونيا مع صلاح سالم ، واحسست انه يعاني من ثورة نفسية عنيفة .. كان يسب ويلعن.
سألني صلاح سالم وهو يصيح في هياج : " فين حكيم يا صلاح؟" قلت له: " لم يصل بعد " سألته عن سبب غضبه .. اجاب: " جمال عبد الناصر عاوز يذبحني بسكينة تلمة بعد كل اللي عملته وأديته للبلد دي .. هو مش عامل رئيس الثورة ومسؤول عن سياسة البلد .. ومجلس الثورة اللي ملبسهم عمم وينفذوا له كل حاجة ! "
حاولت ان اهدئ من روعه ، ولكنني لم انجح ، وطلب مني ان ابلغ عبد الحكيم عامر ضرورة الاتصال به لأمر بالغ الخطورة.
وحضر عبد الحكيم عامر الي المكتب ، وابلغته بمحادثة صلاح سالم فاتصل به عبد الحكيم ..
سألت عبد الحكيم : مزعلين صلاح ليه
أجاب: السودان فشل فيه
قلت: دي مسؤولية المجلس كله.
قال: سأذهب اليه انت عارف صلاح عصبي ولا يتفاهم سأحاول ان افعل شيئاً .. المسألة اكبر من شخص صلاح سالم .. ازاي هنواجه البلد بضياع السودان.
وبالرغم من ان عبد الحكيم عامر كان متعاطفا مع صلاح سالم ، فقد استطاع عبد الناصر ان يقنعه ويؤثر عليه بضرورة ذهاب صلاح سالم .. ولذلك حينما صدر القرار الخاص بصلاح سالم كان عبد الحكيم في جانب عبد الناصر كانت اجراءات استقلال السودان تسير في الخرطوم بخطي سريعة ملموسة ، وكان الانجليز يساعدون علي اتمام عملية الانفصال.
ثم يروي صلاح نصر قصة الاجتماع:
"في ذاك الوقت طلب صلاح سالم من عبد الناصر ان يعقد مجلس الثورة المصري ليضعه في الصورة التي وصلت اليها الاحوال في السودان ، وليوضح للمجلس ان الاخفاق الذي حدث في السودان انما وقع نتيجة مؤامرة حيكت للتخلص منه ، وشارك فيها علي حد قوله بعض اعضاء مجلس الثورة ، وبعض الافراد المسئولين في اجهزة الدولة.
" وتقرر عقد اجتماع مجلس الثورة برئاسة عبد الناصر يوم الخامس والعشرين من اغسطس للنظر في هذه المسألة الحيوية. وكان صلاح سالم قد ابدي لعبد الناصر قبل الاجتماع رغبته في التنحي عن مسألة السودان ، بحجة انه اصبح ورقة لعب محروقة ، بشرط ان تتغير سياسة مصر ازاء السودان ، فيبادر عبد الناصر بإعلان استقلال السودان الذي اصبح امرا واقعا سواء رضيت القاهرة ام ابت.
" كان صلاح سالم بطبيعته المعروفة متحمسا لأفكاره، سريع التأثر والغضب.. ومع المجهود المضنى الذي بذله في السودان لتحقيق الوحدة احس صلاح سالم في المراحل الاخيرة من تطور المسألة السودانية ان عبد الناصر يريد ان يحمله وحده تبعة الاخفاق في سياسة السودان ، ومسئولية الاحداث الاخيرة التي جعلت الانفصال امرا واقعا لا محالة.
" وفي الاجتماع سالف الذكر وجه صلاح سالم الاتهام بان هناك من تآمر عليه، للتخلص منه ، باتباع سياسة معارضة لما كان متفقا عليه ازاء السودان ، وبسكون عبد الناصر علي مسلك المتآمرين عليه مع علمه به.
" كان الاتهام ينحصر في ان عبد الناصر قرر ان يذبح صلاح سالم قربانا علي مذبح المسألة السودانية ، مستخدما في ذلك بعض اعضاء مجلس الثورة وقد حددهم صلاح سالم زكريا محيي الدين و عبد الحكيم عامر و أنور السادات ، وموحيا من وراء ظهره لبعض الأفراد لعرقلة جهود صلاح سالم ، وقد اتهم صلاح سالم ايضا عبد القادر حاتم مدير الاستعلامات.
" كما وجه صلاح سالم الاتهام الي علي صبري. مدير مكتب جمال عبد الناصر ، و حسين ذو الفقار صبري شقيق علي صبري وعضو الحاكم العام في السودان ، و عبد الفتاح حسن نائب وزير الدولة لشئون السودان.
" ورأي صلاح سالم ان اسلم وسيلة لإنقاذ موقف السودان المتردي ان يقدم استقالته من جميع وظائف الدولة التي يشغلها ، اي بمعني آخر يتنحى عن العمل السياسي .. ولكن عبد الناصر في مقابلة مع صلاح سالم حاول ان يقنعه كعادته كي يستمر عضوا في مجلس الثورة حفاظا علي تماسك المجلس امام الشعب .. ولكن صلاح سالم احس انه سيكون مجرد رقم بين اعضاء مجلس الثورة ، الذي اعتاد صلاح ان يتهكم علي اغلب اعضائه بسخرية ، وكان لا يخفي ذلك ، فكثيرا ما كان يسخر من بعضهم في وجوههم وامام زملائهم من الضباط الاحرار.
"هذا فضلا عن احساس صلاح سالم بان عبد الناصر نجح في استقطاب معظم مجلس الثورة لجانبه استعدادا للانفراد بالسلطة. وربما كانت احساسات صلاح سالم في هذه الناحية سليمة الي حد ما .. ولكن اتهامه بالتآمر ضده كان مبالغا فيه.
" كانت سياسة مجلس الثورة المصري في السودان قد اخفقت نتيجة العوامل التي افضت في شرحها سلفا .. وبالطبع كان هذا الاخفاق سينسب الي جمال عبد الناصر ، الذي اصبح حينئذ رئيسا للثورة بعد الاطاحة بنجيب ، وكان لايمكن لعبد الناصر ان يظهر وقد اضاع السودان ، فالرأي العام في مصر كان متحمسا للوحة مع السودان ، وكان اغلب الشعب متشبعا بفكرة قيامها نتيجة سياسة الاعلام الخاطئة التي كانت قائمة حينئذ.
كانت شخصية عبد الناصر قديرة علي التأثير علي اغلب اعضاء مجلس الثورة ، وحينما كان يريد ان يتخذ قرارا ، كان يتفق مع بعض اعضاء المجلس قبل اجتماعهم علي اتجاهاته ازاء المسألة التي سوف تبحث.
كان عبد الناصر قد اوفد عبد الحكيم عامر الي صلاح سالم لتهدئته ، وصحبه في هذه الزيارة القائمقام احمد انور من الضباط الاحرار ، والذي كان له دلال خاص لدي عبد الناصر.
وابلغ عبد الحكيم عامر صلاح سالم بان المجلس لم يتخذ اية قرارات ضده لا من ناحية الاستقالة ولا من ناحية تنحيته عن مسألة السودان او حتي منحه اجازة اجبارية.
ونجح عبد الحكيم في تهدئة صلاح سالم الذي كان ثائرا واخذ يسخر من اعضاء مجلس الثورة ، ويطلق علي كل منهم اسما ساخرا .. وقد استطاع عبد الناصر ان يستغل هذه الحادثة في اثارة حفيظة زملائه من اعضاء مجلس الثورة .
حاول عبد الحكيم عامر ان يلطف من الجو الكئيب الذي غشي المجلس ، فاخذ يشرح وجهة نظر صلاح سالم في يسر ، ولم ينقل ما قاله صلاح سالم عن زملائه ولكن عبد الناصر لم يشأ ان يترك العاصفة تمر بسلام ففي اجتماع الثامن والعشرين من اغسطس الذي جلس فيه عبد الحكيم عامر يلطف من نفوس الاعضاء الثائرين الغاضبين علي صلاح سالم ، تدخل عبد الناصر في الحديث وقال " لازم الاخوان يعرفوا ما قاله صلاح سالم عنهم "
وذكر عبد الناصر لهم ان احمد تنور نقل له صورة كاملة عما حدث ، واخذ عبد الناصر يتحدث عما قاله صلاح سالم عنهم
وثار اغلب اعضاء المجلس واعلنوا انه لا يمكنهم التعاون مع صلاح سالم بعد اليوم. وهكذا نجح عبد الناصر في ذبح الثور الاحمر لكن اعضاء مجلس الثورة سها عليهم الحكمة التي تقول: لقد اكل الثور الابيض حينما اكل الثور الاحمر.. لقد كان عليهم الدور للتصفية، ولسوف يتم اكلهم واحدا بعد الآخر.
وتيقن صلاح سالم انه تقرر ذبحه قربانا علي مذبح المسألة السودانية، فقرر بين نفسه ان يهدم المعبد علي من فيه .. كان يدور في عقله ان يجمع الصحفيين الاجانب ، ويعلن استقالته من المجلس وتنحيته عن مسألة السودان ويشرح للصحفيين اسباب استقالته ، مشيرا الي مؤامرة الاستعمار الغربي لفصل السودان عن مصر.
ولكن عبد الحكيم عامر استطاع ان يهدئ من روعه ، ويبين له المخاطر التي سوف تتعرض لها مصر والثورة نتيجة هذا الاجراء .
وطلب صلاح سالم من عبد الحكيم عامر ان تعلن استقالته من عضوية مجلس الثورة ، ومن جميع مسئولياته الوزارية ، علي ان يعلن هذا علي الملأ ، لأنه لا داعي لإخفاء امر سيعلمه الناس ، وليس من المصلحة التستر علي امر سوف يؤدي الي نشر شائعات لا مبرر لها ، ستضر بالثورة وبتاريخه.
وكان صلاح سالم يقطن في سكن اميري داخل ثكنات العباسية ، فطلب السماح له بالاحتفاظ به علي أن يدفع ايجاره المحدد ، وان يحتفظ بسيارته الحكومية لاستخدامها لأنه لا يملك سيارة ، وان تستمر اقامته في استراحة القناطر لفترة كي يبعد عن مقابلة الناس ، منعا للقيل والقال الذي يزيد النار اشتعالا.
واعلن صلاح سالم لعبد الحكيم عامر انه لا يريد ان يقابل اي عضو من اعضاء مجلس الثورة، اذ انعدمت الثقة بينه وبينهم، واتهمهم جميعا بانهم تآمروا علي حرقه والتخلص منه
هكذا انتهي دور صلاح سالم السياسي كعضو في مجلس الثورة وفي السلطة التنفيذية.
صلاح سالم يبوح لصلاح نصر
يروي صلاح نصر أنه في مقابلة له مع صلاح سالم قال له: على كل فإنني (الضمير لصلاح نصر) طلعت أرجل منهم فلم انقل لجمال ما كان يقوله هؤلاء عنه.. ومهما حدث فلن اسلك مسلكهم في الدس والوقيعة "
كان متأثرا وغاضبا فأخذت اهدئ من نفسه وسرعان ما هدأ، فصلاح سالم بطبيعته يغضب سريعا ويهدأ في اقصر فترة .
في ذاك الوقت، كان جمال سالم في رحلة في الخارج لزيارة اندونيسيا زيارة رسمية، ولم يعاصر هذه الازمة العاصفة، وخشي عبد الناصر ان تزداد حدة الازمة بعد عودته ، ولكن جمال سالم عبر بعد عودته من الخارج ان مصلحة مصر والثورة فوق مصلحة الاشخاص وانه لن يتأثر بما حدث داخل المجلس.
يروي صلاح نصر أن صلاح سالم كان علي يقين بان واشنطن لها دخل في اسقاطه لاتصاله بالروس ، ولسعيه للإفراج عن الشيوعين السودانيين المسجونين في مصر ولمحاولته اقناع السفير الروسي في القاهرة كي تبيع موسكو اسلحة لمصر مقابل سلعتي القطن والارز.
وانتهت مأساة صلاح سالم وقفز عبد القادر حاتم قفزة اخري فأوكل اليه عبد الناصر الاشراف على وزارة الارشاد.. ونحج حاتم في أن يبدي ولاءه لعبد الناصر فسار مع عبد الناصر وكان زكريا يظن انه رجله لأنه هو الذي دفعه من ضابط في سلاح خدمة الجيش الي ضبط في المخابرات حتى أصبح مديرا للاستعلامات.
اصدر البرلمان السوداني في ٢٩ أغسطس قرارا بإجراء استفتاء عام يقرر مستقبل البلاد ، و بادرت بريطانيا بالمعاونة علي تنفيذ هذه السياسة .. وصرح مسئول بريطاني بأن بريطانيا لا تمانع قط في مبدأ الاستفتاء .. فهل يمكن للقاهرة بعد هذا الموقف ان تظهر على المسرح بموقف المعارض لاستقلال السودان؟
لقد انتهت مسألة السودان واصبحت القضية مسألة وقت ليتم اعلان استقلال السودان .. واصبحت المشكلة الآن التي تواجه مجلس الثورة المصري هي مشكلة صلاح سالم ، فأجمع المجلس علي منح صلاح سالم اجازة ، مع الاحتفاظ بسرية القرار.
وأعلن المجلس استقالة عبد الفتاح حسن او بمعني ادق اقالته من منصبه ، كما وافق مجلس الثورة علي تنحية حسين ذو الفقار صبري ، علي ان يترك الامر لعبد الناصر لتعيين من سيحل محله ، أما مشكلة حمدي عبيد فسوف تحل تلقائيا بعد انسحاب القوات المصرية من السودان الذي كان قد تقرر كما بينت سلفا.
واجريت مناورة داخل المجلس، كي يتولى عبد الناصر شئون السودان، ولكن دهاء عبد الناصر مكنه من أن يتخلص من هذه المسئولية ويسندها الي زكريا محيي الدين ، بحجة انه يرأس جهاز المخابرات العامة حينئذ ، الذي يستطيع ان يخدم مسألة السودان بما لديه من امكانات.
حين توفي صلاح سالم نال حظاً كبيراً من التكريم، ربما لأنه أيقظ في زملائه من الثوار الإحساس بأن الموت أقرب إليهم مما يتصورون … وكان من حظه أن منحه جمال عبد الناصر أعلي القلادات وأن أطلق أسمه علي أكبر شارع في العاصمة … ونشرت مرثيات كثيرة في صلاح سالم لم يحظ ببعض ما فيها من ثناء وهو علي قيد الحياة … بل وحفلت هذه الكلمات والمرثيات بالمبالغات علي نحو ما نري حين نتأمل هذه المرثيات .
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها.