رحل حسن حسني وبقيت ابتسامته
الله يرحمك يا عم بخ، فقد فجعنا جميعا جمهورا وفنانين في مصر و العالم العربي بوفاة الفنان و الممثل الكوميدى المصري حسن حسنى يوم ٣٠ من مايو/أيار الماضي، عن عمر يناهز الـ ٨٩ عاما.
قدم الفنان المصري خلال مشواره الطويل الكثير من الأعمال الفنية في السينما و المسرح و التلفزيون و الإذاعة، فقد بلغت أعماله الفنية قرابة الــ ٥٠٠ عمل.
و بدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي؛ حين قدم نفسه من خلال المسرح العسكري، واستمر في تقديم الأعمال الفنية في مسيرة طويلة قدرت بالخمسين عاما تقريبا.
و لعل الألفية الجديدة كانت فأل خير على حسن حسني إذا قدم خلالها العدد الأكبر من أعماله الفنية.
ومن الأدوار التي لا تزال عالقة في أذهان المشاهدين، دور ” عم بخ“ في فيلم ”اللمبي“ و“عم ضبش ” في فيلم غبي منه فيه، و الحج كامل في فيلم ”كتكوت؛ كانت الأكثر حضورا في الأذهان.
قدم حسن حسني الكثير من المسرحيات وصل عددها ما يقارب الثلاثين مسرحية، مثل الكابوس، و ع الرصيف، وجوز ولوز، عفروتو، حزمني يا.
وفي السينما كان حسن حسني الأكثر ظهورا على مستوى الفنانين العرب، فقد قدم قرابة الـ ٢٠٠ عمل، تنوعت بين الكوميدي والتراجيدي .
نذكر من تلك الأعمال أفلام ( الكرنك، سواق الأتوبيس ،زوجة رجل مهم ، الهروب ،اللمبي ،كتكوت،غبي منه فيه، شبه منحرف، زوجتي و مراتي، كابتن مصر).
على صعيد التلفزيون قدم الراحل أدوارا خالدة، مثل دوره في مسلسل رأفت الهجان و كذلك دوره في: بوابة الحلوانى، المال و البنون، زينب و العرش، عفاريت السيالة. و قد قدر عدد أعمال الراحل التلفزيونية بقرابة الـ ٢٠٠ عمل تقريبا.
و خلال مسيرته الفنية كان للفنان الراحل الكثير من القفشات والإفيهات التي علقت في الأذهان و لن تفارقها مثل "يا أم نيازي ضبش حرامي“في فيلم غبي منه فيه و "يا فاشل يا فاشل" في فيلم الباشا تلميذ، و"أمك حلوة أوي يا لمبي" في فيلم اللمبي، و "ماحدش يأخد ميدو و يديني بدل منه مروحة" في فيلم ميدو مشاكل.
رحل حسن حسني و بقيت أعماله خالدة خلفه، تزرع البسمة على وجه كل من يشاهده، فكل التعازي للوسط الفن برحيله و رحمة الله عليك يا عم بخ.
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