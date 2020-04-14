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ربيع عمرنا وخريف العالم
عندما كنت صغيرة، و في بداية اهتمامي بالمطالعة كنت أقرأ كل ما يتعلق بالماضي القريب، كل ما له علاقة بالغرب ومحاولاتهم لطمس هويتنا العربية والإسلامية، وشتى اضطهاداتهم للعالم الإسلامي.
كلما شرح لنا أستاذ التاريخ عن حقبة معينة، سواء عن الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو ما جاء بعدها ، وكيف تم توزيع الأراضي العربية وجعلها مستعمرات تضخ أرباحها إلى الغرب، كنت أغرق أكثر في قراءة المقالات التي تتحدث عن أوضاع مجتمعاتنا في هذه الفترة.
مثلا عن حرب البوسنة والهرسك، العراق وحرب الشيشان.. كنت أغبط كل شخص عاش في هذه الفترات، لأنه استطاع أن يكون عينا لجيل بأكمله ونقل أحداثا لم نكن نظنها ستتكرر..
لم أعلم أنه في ربيع عمري العشريني سأرى الخريف العربي ، وأعيش كل هذه الصراعات، الحروب، الدمار و الدماء ،لم أكن أعلم أنني سأرى كل هذه المذابح في سوريا مصر، والعراق.
لم أتقبل فكرة أن أشاهد إبادة جماعية لمسلمي ميانمار، وكيف يتم إجبار الإيغور على الإفطار في رمضان وشرب الخمر وتزاوج مع غير المسلمين..
من المؤسف أن يصادف ربيع عمرنا خريف العالم، شبابنا يمر ونحن نسمع أخبار اغتيال أصحاب الرأي الحر مثل خاشقجي ، وقصف متكرر على غزة المحاصرة منذ أعوام، ومحاولات انقلابية في كل بلد ذاق طعم الحرية..
ها هو فيروس كورونا الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية تجتاح العالم، لا يميز بين وزير وكادح، صالح أو طالح..
كنا نسمع بالطاعون والملاريا، ونحمد الله على تطور اختراع لقاحات فعالة لمثل هذه الأوبئة، وكأن هذا الفيروس أتى ليرينا كمية العجز الذي نحن فيه..
كيف حول هذا الفيروس البشر من عمليين وعقلانيين، إلى أناس عاطفيين خائفين من كائن مجهري أن يصيب أحد أحبتنا.
من قال أنه ذات اليوم سيتوقف طيران العالم بأكمله، و ستغلق جميع الدول حدودها ، وأعظم الدول العالم تعلن حالة طوارئ في بلادها خوفاً من فيروس.
الحقيقة أن العالم قبل كورونا لن يكون هو نفسه بعد هذه الجائحة،الغالب أن بعض الدول ستدخل في أزمات اقتصادية عويصة، و ربما ستنتقل دول من مستوى دول في طور النمو إلى دول فقيرة. بعد التغلب على هذا الوباء والذي غالبا لن يكون بهذه السهولة وسيأخذ أرواحا كثيرة، سنعلم حينها من المستفيد الأكبر من وراء هذه الجائحة ..
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