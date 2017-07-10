حوار مع صديقي المخبر
جلست مع صديقي على إحدى المقاهي نتجاذب أطراف الحديث، تطرقنا خلاله للكلام في أمور شتى، في السياسة، الرياضة، الدين، وأثناء الكلام تذكرت خبرا قرأته صباح ذلك اليوم، قلت له: رأيت يا صديقي آخر مقترحات دولة العسكر في مصر؟
قال لى: أنت دائما معترض على أى حاجة وكل حاجة، قل يا سيدي ما الجديد عندك؟
قلت له: اسمع يا صديقي (بدأت اقرأ له نص الخبر من التليفون المحمول) مرصد الإفتاء يقترح استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرُّف الفكري وذلك بهدف استشعار الإرهاب قبل حدوثه
قال لى متعجبا: وماذا في ذلك ؟! عادي، هذه جهود طيبة تهدف للقضاء على الإرهاب والتطرف قبل وقوعه.
قلت: اسمع الأول بقية الخبر، وبعدها احكم بنفسك
أشار إليّ بشيئ من عدم الاكتراث أن أكمل قراءة الخبر
استكملت القراءة: اقترح مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إنشاء كيان رسمي يتولى استشعار التطرف والتحذير منه، وذلك على مستويات متعددة، وتضم تلك الهيئة ممثلين عن المؤسسات الدينية ووزارات الداخلية والتعليم والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، وتكون مهمته متابعة ورصد السلوكيات والتصرفات والكتابات التي تميل للتطرف وتدعو إليه، سواء على مستوى الأفراد أو الهيئات أو على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المطبوعات والكتيبات التي ..
وقبل أن أكمل القراءة قاطعني قائلا: ولا أي اندهاش عادي جدا، هذا شغل دار الإفتاء والمراكز التابعة لها، وما الذي يضيرك في ذلك؟!
قلت غاضبا: شغلهم؟! كيف؟! أنت فاهم ماذا يعني مقترح مثل هذا؟!
رد بغضب: ماذا تعني بسؤالك "أنت فاهم" ؟! هل تقصد أنني لا أفهم؟!
حاولت تهدئته: حقك عليّ يا سيدي لا أقصد
قال ومايزال الغضب يتملكه: وماذا تقصد؟!
قلت له: أقصد، هل تدرك خطورة مقترح كهذا؟
قال لي متهكما: نوّرنا يا سيدي، فهمنا يا "أبو العُرّيف"!
قلت له: هذا يعني أن دار الإفتاء ستقوم بتعيين عدد من المخبرين على رأس كل مواطن، هؤلاء المخبرون من وزارات الداخلية والتعليم والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والمؤسسة الدينية، يتابعون ويراقبون ويرصدون ويسجلون كل كلمة وكل حرف وكل صورة، يتابعون المواطن في بيته، في مدرسته، في عمله، في المسجد، في المقهى، على صفحته الشخصية على فيسبوك وعلى تويتر، مكالمته، أفكاره، كل حاجة، لم يبق له سوى "الحمام"، "الحمام" فقط سيكون المكان الوحيد الذي يمكن أن يخلو فيه المواطن بنفسه.
رد ساخرا: لا يا حلو؛ حتى "الحمام" سيكون تحت طائلة القانون أيضا، لو كتب أو أرسل حاجة باستخدام الموبايل.
قلت له: صدقت، إذا أين حرية التعبير؟! وحرية التفكير؟! وحرية اتخاذ القرار؟! أين الحرية الشخصية؟!
صمت قليلا ثم اردفت: حتى أين حرية الاعتقاد؟! حرية أن يؤمن الإنسان أو أن يكفر؟! أو أن يعتقد ما يشاء
قال متهكما: لا اطمئن، بالنسبة لموضوع الكفر، براحتك اكفر كما تشاء، المهم عندنا الجماعة الإرهابيين المتطرفين.
قلت له: يا صديقي، القانون يجرّم الأفعال والأقوال التي تضر بالآخرين، أما الفكر المجرد، فلا يواجه إلا بالفكر، وليس بالتتبع، والتجسس وكتابة التقارير، الأخطر من ذلك أن مقترحا كهذا إن طبق سيزيد الانقسام في المجتمع، ومن السهل أن أرمي أي أحد أختلف معه بالإرهاب والتطرف، والناس سيتشككون في بعضهم البعض، والمواطن يشك فيمن يجلس بجواره في المواصلات أو على المقهى، الزميل يشك في زميله، والجار يخاف من جاره، والزوج يخشى أن تكون زوجته قد تم تجنيدها للتجسس عليه، ويتحول الشعب لمجموعة من المخبرين يتجسسون على بعضهم البعض.
قال لي بهدوء: أنت مكبّر الموضوع زيادة عن اللازم.
قلت له: لا، ليس تكبيرا للموضوع، هذا هو الواقع، سنتحول لشعب من المخبرين بمباركة ورعاية الأجهزة الحكومية.
واسترسلت اشرح له خطورة هذا الأمر على النسيج المجتمعي، وعلى حرية التعبير، وحرية الفكر وكيف أن المجتمعات المحترمة هي التي تكفل حريات مواطنيها، و... و... ولاحظت أنه ينصت ولا يتكلم إلا بإيماءة بين الحين والآخر.
فجأة وجدتني أنتفض واقفا وانتزعت هاتفه المحمول وصحت فيه: ماذا تفعل؟! أنت تسجل لي كلامي؟! تتجسس عليّ
رد بقليل من الهدوء وكثير من التبجح: الصراحة يا صاحبي قلت في نفسي يمكن أن يتم تطبيق المقترح، فأكون أول المستفيدين.
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