برَّع يا استعمار

برَّع يا استعمار
أيقونة خليج عدن التي لا تنسى نسمعها من هبوب الرياح وتلاطم الأمواج كل صباح "برع يا استعمار من أرض الأحرار" أرض تحكي تضاريسها وتقاليدها وكلمات أغانيها وألحانها وألوان رقصاتها أن لها تاريخا معقدا مليئا بالمنعطفات والملاحم وتتمتع بتنوع شعبها الذي يجعل استقرار أوضاعهم مستحيلا من دون ضمان التعايش، والكرامة، والحرية التي ألفوها وجرت في عروقهم وتوارثوها كابراً عن كابر ورضعوها مع حليب أمهاتهم.
أقبلت ذكرى ١٤ من أكتوبر/تشرين الأول، واليمن أحوج ما يكون لها ليرجع بِنَا الذاكرة للوراء ونردد أغنية المرشدي من جديد ونتذكر لمن قالها ولم وما المناسبة.
ظن المستعمر البريطاني أنه أحكم سيطرته على جنوب اليمن وبعد ١٢٩ سنة من الاستنزاف والإذلال لأبنائه وجد نفسه أنه لص ابن لص ابن لص ورثّه أجداده العار بدلا من أن يرث الأرض بمن فيها، تماماً كما يفعل اليوم الاحتلال الإماراتي.
برع يا استعمار، صوت لا يتلاشى ولا يمل في أرجاء جنوب اليمن، إنها أيقونة الحرية التي سيسمعها غداً لصوص أبو ظبي ولو تغنى لهم الخونة وتوددوا لهم بالمديح.
برع يا استعمار، شعار المجد الذي يتفاخر به اليمني في الجنوب وأغنية النصر التي لا تمل يرددها الصغير والكبير والغني والفقير والمتعلم والجاهل وتبعث فيهم روح المقاومة والإباء كلما مرت على آذانهم.
وفي أرضهم سنرى فصلاً جديداً مع مستعمر آخر وكم هي الفضيحة التاريخية التي تنتظر أولئك الأمراء الذين ألفوا الدلال والترف يوم يقفون في مواجهة شعب صقلته السنون ووقوده تاريخ وحضارة لم تمحها شراء الذمم وممارسات المأجورين، وشتان بين احتلال دولة عظمى بالأمس واحتلال دولة رخوة لا يجيد قادتها إلا الاستثمار بالخونة وبعثرة الرشاوي أينما حلوا.
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